Körperverletzung!

Sohn von Helena Christensen und Reedus verhaftet

Society International
24.08.2025 13:28
Für Mingus Reedus, hier mit seiner berühmten Mama Helena Christensen, klickten am Samstag in New York die Handschellen.(Bild: BFA / Action Press / picturedesk.com)

Für den Sohn von Topmodel Helena Christensen und „Walking Dead“-Star Norman Reedus klickten in New York die Handschellen. Mingus Reedus, der als Model arbeitet, wird vorgeworfen, seine Freundin angegriffen und verletzt zu haben.

Wie die „New York Post“ berichtete, lautet die Anklage gegen den Promi-Spross Körperverletzung. Laut Polizei wurde die Frau mit leichten Verletzungen am Hals und am Bein in ein Spital gebracht, nachdem Mingus Reedus sie geschlagen und gewürgt haben soll.

„Es war ein Missverständnis“
Das 25-jährige Model wurde in Shorts und T-Shirt auf die Polizeiwache gebracht, wird weiter berichtet. „Es war ein Missverständnis“, erklärte Reedus laut der US-Zeitung bei der Festnahme.

Mingus Reedus mit Papa Norman Reedus und dessen Ehefrau Diane Kruger sowie Oma Marianne Reedus
Mingus Reedus mit Papa Norman Reedus und dessen Ehefrau Diane Kruger sowie Oma Marianne Reedus(Bild: APA/AFP/Robyn Beck)

Reedus‘ Anwältin argumentierte unterdessen, die Verletzungen des Opfers hätten nichts mit dem Vorfall am Samstag zu tun. Ihr Mandant sei lediglich „besorgt“ um die junge Frau gewesen. Da er die etwa fünfmonatige Beziehung beendet habe, habe das Opfer in seiner Verzweiflung „eine Reihe von Schlaftabletten“ genommen.

Reedus selbst habe laut seiner Anwältin den Notruf gewählt, wurde nach dem Eintreffen der Beamten jedoch festgenommen.

Nur wenige Stunden nach seiner Verhaftung war Reedus wieder auf freiem Fuß, darf sich dem Opfer aber vorerst nicht nähern. Die Ermittlungen dauern an.

Schon einmal Ärger mit Polizei
Es ist nicht das erste Mal, dass Mingus Reedus mit der Polizei in Konflikt gerät. Schon 2022 soll er auf einem Festival eine junge Frau angegriffen haben. Diese wurde mit einer Wunde unter dem Auge ins Krankenhaus gebracht.

Wie diese behauptete, habe ihr Reedus während eines Streits ins Gesicht geschlagen. Der Promi-Sohn bekannte sich damals vor Gericht schuldig und wurde zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

In Mamas Fußstapfen
Seiner Model-Karriere schadete der Vorfall nicht. Denn wie seine Mama Helena Christensen feiert Mingus nicht nur am Laufsteg große Erfolge, sondern wird auch für Shootings gut gebucht.

Mingus Reedus macht wie seine Mama Helena Christensen als Model Karriere.
Mingus Reedus macht wie seine Mama Helena Christensen als Model Karriere.(Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Slaven Vlasic)

Der 25-Jährige ist der einzige gemeinsame Sohn des Topmodels mit Schauspieler Norman Reedus, der seinen Nachwuchs nach dem Jazzmusiker Charles Mingus benannte. Norman Reedus ist mittlerweile mit Schauspielerin Diane Kruger verheiratet. 2018 kam die gemeinsame Tochter Nova Tennessee zur Welt.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
