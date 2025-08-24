„Gesetzliche Details“ verzögern Weiterbildungszeit

Kein „Auszeitmodell“ mehr

Klar ist aber: Es wird deutlich weniger Geld in die Hand genommen werden als zuletzt. Maximal sind für die Weiterbildungszeit 150 Millionen Euro budgetiert. Das Bildungskarenz-Budget belief sich zuletzt auf 512 Millionen Euro. Sozialministerin Schumann begründete die Reform im Frühjahr damit, dass das alte 1998 eingeführte Modell nicht mehr zeitgemäß sei.