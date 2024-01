Schnell und einfach: Frittata aus dem Ofen

Zubereitung

Zuerst werden die mehligen Erdäpfel halbfest gekocht, geschält und grob in eine Schüssel gerieben. Dazu kommen vier ganze Eier. Mit Salz und Pfeffer wird die Frittata verfeinert, aber auch Muskatnuss, Basilikum, Zitronenthymian, Rosmarin, Petersilie und Knoblauch kommen hinzu. Das Ganze rührt Haubenkoch Vogler gut durch, bevor es in die heiße Pfanne kommt. Tipp: Backpapier in die Pfanne legen, damit sich die Frittata nicht festklebt.