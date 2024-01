Demenzkranker (79) soll Mitpatienten getötet haben

Ein an einer starken Demenzerkrankung leidender 79-Jähriger soll in einer Klinik in der deutschen Stadt Osnabrück einen 84-jährigen Mitpatienten getötet haben, indem er dessen Herz-Unterstützungssysteme beschädigte. Der Verdächtige wurde festgenommen, ein Richter verfügte die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.