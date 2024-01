Jugendbande suchte Einfamilienhaus doppelt heim

Nachbar wählte Polizeinotruf

Erstmals wurde das Haus in der Nacht auf den 27. Dezember heimgesucht. Beim zweiten Coup in der Nacht auf den 29. Dezember wurde jedoch ein aufmerksamer Nachbar misstrauisch und wählte den Notruf, weil das Garagentor offen stand und Licht im Haus brannte - und das, obwohl die Eigentümer auf Urlaub waren. In der Nähe des Tatorts wurde schließlich eine 16-Jährige aufgehalten. Sie gestand, den Einbruch mit zwei Freundinnen (14, 15) verübt zu haben.