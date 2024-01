Stadt erfüllt Bürger-Wunsch nach Denkmal

35.000 Euro Bürgerbudget

Möglich gemacht wird die Skulptur durch das Bürgerbudget, welches es in Eisenstadt seit 2018 gibt. Dabei werden jedem Stadtteil 35.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Bürger können dadurch Projekte selbst entwickeln und über „ihr“ Budget verfügen. „Es ist mir immens wichtig, dass die Menschen sich aktiv an der Gestaltung unserer Stadt einbringen können. Zukunftsfitte Stadtpolitik braucht ein aktives Miteinander. Die möglichst frühe Einbindung der Bürger in kommunale Projekte ist ein zentrales Anliegen der Stadt - sie kennen ihr Grätzl am besten und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung“, erklärt Thomas Bürgermeister Steiner, der nun gemeinsam mit Stadtbezirksvorsteherin Adelheid Hahnekamp und Gemeinderat Hermann Nährer das Modell für das neue Denkmal begutachten konnte.