Warum Wiener freiwillig auf dem Trockenen sitzen

Dry January - trockener Jänner - so nennt sich ein Trend, der in Wien immer mehr Anhänger findet. Dabei wird im ersten Monat des Jahres dem Alkohol abgeschworen. Das tut Körper und Geist gut - wie Alkohol- und Suchtexperte Dr. Oliver Scheibenbogen vom Anton-Proksch-Institut weiß: „Wer auf Alkohol verzichtet, stärkt das Immun- und Herz-Kreislauf-System, und der Schlaf verbessert sich. Positive Effekte lassen sich bereits nach einigen Tagen feststellen.“ Alkoholmissbrauch ist in Österreich übrigens weit verbreitet. Der Experte schätzt, dass fünf Prozent der Österreicher alkoholabhängig sind und weitere 13 bis 14 Prozent einen starken Missbrauch praktizieren.