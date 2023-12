Silvesterknallen 2023/24 fällt ins Wasser

Das Wetter am ersten Tag des Jahres

In der Früh und am Vormittag bleibt es am Neujahrstag regnerisch. Im Tagesverlauf lockern die Wolken ein wenig auf, dann bekommen wir einen Mix aus Wolken und Sonne. In den Tälern und im Klagenfurter Becken kann sich der Nebel halten. Das Ganze bei Höchtwerten zwischen vier und sechs Grad.