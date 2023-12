Attacke mit Faust: Rauschiger Ehestreit eskalierte

Ein rauschiger Ehestreit eskalierte am frühen Freitagabend in Villach. „Zwischen zwei alkoholisierten Eheleuten kam es in einer Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung“, so die Polizei. „Dabei steht der 40-jährige Mann im Verdacht, seine 38-jährige Frau mit der Faust attackiert und verletzt zu haben.“ Die Rettung brachte diese schließlich ins LKH Villach, während gegen den Mann ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen wurde.