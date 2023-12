Peuerbach wartet auf den 20.000er

Die Erfolgsgeschichte des Silvesterlaufs kann sich sehen lassen: Begonnen hat alles in Natternbach, als „Mr. Silvesterlauf“ Hubert Lang 1981 gerade mal 88 Läufer an den Start bringen konnte. Am Sonntag werden in allen Bewerben an die 1200 erwartet, die das alte Jahr mit Bewegung ausklingen lassen wollen. Der größte Silvesterlauf Österreichs zählt auch europaweit zu den Top fünf in dieser Kategorie, konnte regelmäßig internationale Spitzenläufer begeistern.