Vorarlbergerin fällt auf Liebesschwindler rein

Urteil in Abwesenheit

Bei ihrer polizeilichen Einvernahme in Italien schweigen die Beschuldigten. Zum gestrigen Prozess am LG Feldkirch erscheinen sie nicht. So ergeht ein - noch nicht rechtskräftiges - Urteil in Abwesenheit: Richter Theo Rümmele verhängt über die Betrüger eine teilbedingte Geldstrafe von jeweils 1440 Euro.