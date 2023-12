Immer mehr Vorarlberger müssen jeden Euro umdrehen

Beim Einkauf spürt man die Teuerung am stärksten

Weiterhin am stärksten spüren die Befragten die Teuerung beim Einkauf im Supermarkt. 92 Prozent gaben an, dort gestiegene Preise zahlen zu müssen. Aber auch der Bereich Freizeit und Urlaub macht den Teilnehmenden der Online-Umfrage verstärkt zu schaffen: Beinahe jeder Zweite spürt in diesem Segment die Teuerung (48 Prozent).