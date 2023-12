Weihnachtliches Liebesspiel endet mit Schlägen

Alarmierte Polizei ermittelt Täter

Die verletzte Frau rief den Polizeinotruf, der Mann flüchtete Richtung Bahnhof. Über Ermittlungen in der Umgebung und Befragungen von Passanten, an der insgesamt zwölf Polizeistreifen beteiligt waren, gelang es den Beamten, die Identität des Mannes - ein 31-jähriger in Konstanz wohnhafter Kosovare - zu ermitteln. Er wird an die Staatsanwaltschaft angezeigt.