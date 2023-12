Nach turbulentem Jahr: Happy End für Buchhandel

Nach einem turbulenten Jahr zog der Bücher-Absatz zuletzt wieder an. Gefragt sind z.B. Titel, die auf TikTok empfohlen werden. Voll im Trend liegt das Genre New Adult, das sich an 18- bis 30-Jährige richtet. Zu den Bestsellern zählen auch viele Neuerscheinungen österreichischer und deutscher Autoren.