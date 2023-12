Gefälle zwischen Stadt und Land in Krabbelstuben

Weitaus größer sind die Unterschiede zwischen den Bezirken im Bundesland: Während Krippen etwa in der Stadt Wels im Schnitt 49,8 Stunden geöffnet haben, sind es im Bezirk Ried im Innkreis nur 32,2 Wochenstunden, in Rohrbach 32,3 und in Grieskirchen 32,4 Stunden.