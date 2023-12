Wiener sitzen auf hochexplosiver Notausrüstung

Im Zuge der Ukrainekrise stieg auch die Angst vor einem Blackout. Viele Wiener wollten sich vorbereiten und schafften Notkamine, Notstromaggregate, Treibstoff oder Gasflaschen an. Auf fachmännische Anleitung wird meist verzichtet. Dann wird der Betrieb mitunter lebensgefährlich - auch für die Nachbarschaft. Erst am Wochenende kam es in einer Wiener Kleingartenanlage zu einem Todesfall durch Kohlenmonoxidvergiftung. Grund für den Unfall dürfte der Betrieb eines Notstromaggregats im Haus gewesen sein. Das Problem: Das Gas ist hochgiftig, aber nur schwer zu bemerken, da es unsichtbar und geruchlos ist.