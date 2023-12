Biker nach Crash gegen Pkw auf Straße geschleudert

Auf Straße geschleudert

Der 46-Jährige wurde von seinem Rad auf die Windschutzscheibe des Pkw und von dort auf die Straße geschleudert. Bei dem Unfall zog sich der Biker schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb indes unverletzt. Sowohl am E-Bike als auch am Pkw entstand ein schwerer Sachschaden.