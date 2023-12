5000 Euro weg: Geldtasche im Supermarkt gestohlen!

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr. „Im Zuge eines Einkaufs in einem Supermarkt in Zell am Ziller wurde der 61-Jährigen ihre Geldtasche, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag und die Bankomatkarte befanden, gestohlen“, heißt es von den Ermittlern. An der Geldtasche befanden sich zudem die Schlüssel für die Haustüre sowie für das Fahrzeug.