Ducati bringt personalisierte Moto-GP-Replicas

Ducati feiert das Triple der Titelgewinne im Moto GP, in der World SBK und World SSP - außerdem Platz zwei und drei in der MotoGP - mit fünf Sonderserien der Panigale, die stark limitiert an zahlungskräftige Kunden/Fans abgegeben werden - zu Preisen bis zu 93.000 Euro (inkl. NoVA).