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Roter Stern gegen Radnicki Nis – ab 16 Uhr LIVE

Fußball International
21.03.2026 04:48
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

28. Spieltag der serbischen SuperLiga. Roter Stern Belgrad empfängt Radnicki Nis, wir berichten ab 16 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

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