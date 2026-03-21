Mathea: Seilers Eingeständnis „absolutes Minimum“

Darum geht es in den Vorwürfen

Wie berichtet, steht der 39-jährige Musiker Christopher Seiler, bekannt aus der Band Seiler und Speer, wegen Gewaltvorwürfen in der Kritik. Eine 30-jährige Frau wirft ihm eine Körperverletzung vor. Seiler soll angeboten haben, sie auf dem Heimweg von Dreharbeiten mitzunehmen, und sie dabei körperlich attackiert haben. Sie erstattete am 7. März Anzeige. Seiler nahm daraufhin in einem Video zu den Vorwürfen Stellung. Er gab zu, der Frau gegen ihren Willen Kokain auf die Lippen geschmiert zu haben. Es habe aber weder Gewalt noch einen sexuellen Übergriff gegeben. Seiler kämpft laut eigener Aussage mit Dämonen.