„Wie ein Butler!“ Ilzer tobt nach TSG-Debakel

Der Underdog im Kampf um die Königsklasse gerät plötzlich doch gefährlich ins Straucheln. Ilzer ist dementsprechend bedient: „Wir sind hier in einer elitären Gesellschaft, die eigentlich vorgehabt hat, eine geschlossene Party um die Champions-League-Plätze zu veranstalten. Wir sind der Partycrasher in dieser Gruppe“, beginnt der 48-Jährige und redet sich dann gegenüber „Bild“ in Rage: „Heute waren wir alles andere als ein Partycrasher. Heute haben wir nur die Türen aufgehalten wie ein Butler. Und das war‘s dann.“