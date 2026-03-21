Sprung in Pool: Pferd aus eisigem Wasser gerettet

Am Samstagmorgen wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem tierischen Einsatz auf den Neufeldweg alarmiert. Ein Pferd war in einen Pool gestürzt, der noch dazu bis oben hin mit eiskaltem Wasser befüllt war. Bevor mit den Rettungsmaßnahmen begonnen werden konnte, musste das Wasser abgepumpt werden.