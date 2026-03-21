Sprung in Pool: Pferd aus eisigem Wasser gerettet

Am Samstagvormittag musste in Graz ein Pferd aus einem Pool gerettet werden. Feuerwehr, Tierärztin und Besitzer konnten es wohlauf bergen – es kam mit einem Schock davon.
Am Samstagmorgen wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem tierischen Einsatz auf den Neufeldweg alarmiert. Ein Pferd war in einen Pool gestürzt, der noch dazu bis oben hin mit eiskaltem Wasser befüllt war. Bevor mit den Rettungsmaßnahmen begonnen werden konnte, musste das Wasser abgepumpt werden.
Sediert – dann kam Kran zum Einsatz
Parallel dazu wurde das Tier durch die Einsatzkräfte sowie durch den Besitzer beruhigt. Mit Decken bewahrte man es vor dem Auskühlen. Anschließend sedierte die Tierärztin das Pferd, ehe man es mit dem Kran aus dem Pool hob.
Kurze Zeit später konnte das Tier bereits wieder selbstständig aufstehen. Im Verlauf dieser Großtierrettung standen seitens der Berufsfeuerwehr Graz insgesamt 13 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge im Einsatz.
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