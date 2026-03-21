Posch fliegt zwei Hundertstel am Semifinale vorbei

Girls freuen sich auf die Staffel

Leni Lindner kommentierte ihren Lauf so: „Ich bin gut weggekommen, bis zur Hälfte des Rennens war es sehr gut, aber dann war ich nicht konsequent genug. Ich bin nicht ganz unzufrieden, aber ich hatte mir doch etwas mehr erwartet“, meinte Leni Lindner, die gehofft hatte, noch einmal 7,30 oder schneller laufen zu können. Schließlich hatte sie heuer bei den Staatsmeisterschaften in Wien ihre persönliche Bestzeit auf sensationelle 7,21 gesteigert. Mit ihrer Hallen-Saison konnte sie so insgesamt zufrieden sein.