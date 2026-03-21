Gandler in der Holmenkollen-Verfolgung auf Rang 15

Anna Gandler und Lisa Hauser haben beim Weltcup-Finale im Biathlon auf dem Holmenkollen ein starkes Verfolgungsrennen über 10 km gezeigt.
Gandler verbesserte sich am Samstag in Oslo von Rang 34 auf Platz 15, Hauser machte in ihrem vorletzten Karriererennen zwölf Plätze gut und kam als 24. ins Ziel. Die 32-jährige Tirolerin gibt am Sonntag (13:45 Uhr/live ORF 1) im Massenstart über 12,5 km ihren Abschied von der Weltcupbühne, Gandler verpasste die Qualifikation.
Gandler verfehlte im ersten Liegendschießen einmal die Scheibe, blieb danach aber fehlerlos. Die Tirolerin ging als Neunte in die Schlussrunde, konnte das Tempo aber nicht halten und kam mit 2:04,8 Minuten Rückstand ins Ziel. Platz 15 ist ihr drittbestes Saisonergebnis in einem Einzel-Bewerb nach zweimal Rang 14 in Ruhpolding. Hauser musste nach den zwei Liegendschießen jeweils einmal in die Strafrunde, blieb im Stehen fehlerlos und lag schließlich 2:38,6 Minuten zurück.
Den Sieg holte sich die Schwedin Hanna Öberg im Sprint vor der Französin Julia Simon (+0,5 Sek.) und ihrer Schwester Elvira Öberg (+23,2
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.