Gandler in der Holmenkollen-Verfolgung auf Rang 15

Gandler verfehlte im ersten Liegendschießen einmal die Scheibe, blieb danach aber fehlerlos. Die Tirolerin ging als Neunte in die Schlussrunde, konnte das Tempo aber nicht halten und kam mit 2:04,8 Minuten Rückstand ins Ziel. Platz 15 ist ihr drittbestes Saisonergebnis in einem Einzel-Bewerb nach zweimal Rang 14 in Ruhpolding. Hauser musste nach den zwei Liegendschießen jeweils einmal in die Strafrunde, blieb im Stehen fehlerlos und lag schließlich 2:38,6 Minuten zurück.