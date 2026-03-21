Wegen Instagram: Iran-Torjäger fliegt aus Kader

Der 57-fache Teamtorschütze Sardar Azmoun ist nicht für die anstehenden WM-Testspiele des Iran nominiert worden, nachdem sich der Stürmer unloyal zur iranischen Regierung verhalten haben soll.
Der 31-Jährige spielt in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Al-Ahli Dubai, in dieser Woche postete er auf Instagram ein Foto mit Dubais Emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Der Iran feuert seit Beginn des Krieges mit Israel und den USA Raketen und Drohnen auf die Emirate ab.
Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, dass Azmoun aus dem Nationalteam ausgeschlossen worden sei. Das Nationalteam bestreitet im April Freundschaftsspiele gegen Nigeria und Costa Rica, gespielt wird in der türkischen Stadt Antalya. Teamchef Amir Ghalenoei hat 35 Spieler nominiert. Die WM-Teilnahme des Iran ist aufgrund des andauernden Konflikts mit Co-Gastgeber USA derzeit unsicher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.