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Wegen Instagram: Iran-Torjäger fliegt aus Kader

Fußball International
21.03.2026 13:51
Sardar Azmoun
Sardar Azmoun(Bild: AFP/JAKUB SUKUP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der 57-fache Teamtorschütze Sardar Azmoun ist nicht für die anstehenden WM-Testspiele des Iran nominiert worden, nachdem sich der Stürmer unloyal zur iranischen Regierung verhalten haben soll.

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Der 31-Jährige spielt in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Al-Ahli Dubai, in dieser Woche postete er auf Instagram ein Foto mit Dubais Emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Der Iran feuert seit Beginn des Krieges mit Israel und den USA Raketen und Drohnen auf die Emirate ab.

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Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, dass Azmoun aus dem Nationalteam ausgeschlossen worden sei. Das Nationalteam bestreitet im April Freundschaftsspiele gegen Nigeria und Costa Rica, gespielt wird in der türkischen Stadt Antalya. Teamchef Amir Ghalenoei hat 35 Spieler nominiert. Die WM-Teilnahme des Iran ist aufgrund des andauernden Konflikts mit Co-Gastgeber USA derzeit unsicher.

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