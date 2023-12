Das verkehrspolitische Stiefkind Südbahn

ANDERERSEITS ist es schon eine Tatsache, dass diese Südbahn-Strecke bislang so etwas wie ein verkehrspolitisches Stiefkind der Republik war. Allein die Tatsache, dass man in der Monarchie, also vor gut hundert Jahren, von Villach nach Wien mithilfe der damaligen schweren Dampfloks genauso schnell war wie heute, beweist dies.