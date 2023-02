Alle heiklen Fragen zum Ausbau der Südbahn

Rauer Wind aus Perchtoldsdorf

Am Donnerstag findet ab 14 Uhr die nächste Info-Veranstaltung in Perchtoldsdorf statt. Dort ist aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit den meisten Kritikern zu rechnen, nachdem sogar Unterschriften gegen das Großprojekt gesammelt wurden. Neben dem Ausbau in dicht besiedeltem Gebiet und Lärmbedenken von der höher gelegenen Aspettensiedlung kritisieren die Gegner auch die dort geplante Wendeanlage. „Sie ist 220 Meter lang, die Züge rollen dort mit 10 km/h hinein, um umzudrehen“, versucht Trummer die Weichen für mehr Verständnis zu stellen. Eine Verlegung nach Wien, wie sie von einem Teil der Perchtoldsdorfer gefordert wird, sei laut dem Projektleiter nicht zielführend. „Das würde bedeuten, dass deutlich mehr Züge in weit höherem Tempo durch Perchtoldsdorf fahren.“