Heraf soll marode Lustenauer Austria übernehmen

Zweite Amtszeit in Lustenau

Für den 56-jährigen Heraf wäre es bereits sein zweites Engagement in Lustenau. Schon von Mai 2003 bis Juni 2005 coachte er die Austria. Der Wiener war für viele Experten direkt nach Maders Entlassung ein ganz heißer Kandidat auf die Nachfolge. Umso überraschender, dass es so lange dauerte, bis man zueinander findet.