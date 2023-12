Kleber sollen zahlen | Mutbürger-Wunsch

Kleber sollen zahlen. Was bewirken die Klimakleber? Sie nerven. Sie kosten Zeit - zusätzliche Zeit am Weg zur Arbeit, mitunter am Weg zum Arzt oder gar ins Spital, weil sie wieder einmal eine wichtige Straße blockieren. Sie vertreten zwar ein wichtiges Anliegen, aber provozieren so ziemlich alles, nur nicht Verständnis oder gar Zustimmung. Kein Wunder, wenn angesichts der allgemeinen Aufgebrachtheit gegenüber den Klebern immer öfter immer härter juristisch gegen sie vorgegangen wird. So sollen die Aktivisten jetzt in Deutschland für die Blockade einiger Flughäfen im vergangenen Sommer zahlen. Aktivisten der Letzten Generation hatten sich auf den Rollfeldern mehrerer Flughäfen festgeklebt und den Flugbetrieb einige Stunden lang lahmgelegt. Die Lufthansa hat berechnet, welcher Schaden dadurch entstand - und fordert ihn von den Aktivisten ein. Das läppert sich rasch in die Nähe der 1-Million-Euro-Grenze. Auch der deutsche Verkehrsminister wird aktiv und plant eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes - er verkündet, dass die Blockaden von Flughäfen mit dem Ziel, die dortigen Abläufe zu stören, „die Grenzen des legitimen Protests bei weitem überschreiten.“ Der Applaus vieler ist ihm sicher.