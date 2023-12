Erst Auto zerlegt, dann wurden Drogen konfisziert

Der 50-Jährige war gerade in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs, als er auf der Rheintalautobahn nahe Klaus aufgrund einer Unachtsamkeit mit seinem Wagen plötzlich von der Fahrspur abkam. Erst krachte sein Auto gegen die Außenleitschiene, von dort schlitterte es gegen die Mittelleitschiene, um am Ende ein zweites Mal gegen die Außenleitschiene geschleudert zu werden. Während der Pkw als Totalschaden endete und auch die Leitplanken erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden, blieb der Lenker gänzlich unverletzt.