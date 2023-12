ÖSV-Skicrosser blasen in Schweden zur Revanche

Am Samstag steigt die Revanche

Rang 14 ging an den Salzburger Christoph Danksagmüller, Fleisch scheiterte als Laufdritter im Achtelfinale, belegte Endrang 19. Der Klostertaler Claudio Andreatta blieb als 32. ohne Punkte - ebenso wie der Kärntner Moritz Opetnik als 33. und der Niederösterreicher Sebastian Posch (48.), die schon in der Qualifikation gescheitert waren. Österreicherinnen waren keine am Start. Am Samstag gibt es in Idre bereits die Chance zur Revanche.