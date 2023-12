Ländle-Trio startet Jagd auf Weltcup-Fixplatz

Der Deutsche Oliver Prinz, dem der Hohenemser Ex-Athlet Max Jagg als Co-Trainer zur Seite gestellt wurde, übernahm im Frühling dieses Jahres das Europacup-Team. „Über diese Veränderung bin ich sehr froh. Man sieht bereits, dass etwas vorwärts geht. Das haben die Burschen aber auch gebraucht“, erklärt Gutenbrunner, der einen seiner Athleten am Ende der Saison in der Gesamtwertung in den Top-3 sehen möchte - was gleichbedeutend mit einem Fixticket für die Weltcupsaison 2024/ 25 wäre.