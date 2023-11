„Klausi“ kämpfte vergeblich um zusätzliche Kilos

Hochgestecktes Ziel

Dennoch blickt er dem Saisonstart am Wochenende am Pitztaler Gletscher optimistisch entgegen. „Mein Ziel ist, dass ich es diesen Winter in der Europacupwertung in die Top-10 schaffe“, sagt „Klausi“. „Natürlich wäre es genial, wenn ich es in die Top-3 schaffen und einen Weltcupfixplatz holen könnte - aber das ist ein sehr hochgestecktes Ziel.“