Erst lockte die Piste die Promis, dann der Pool

„Das ist doch der schönste Arbeitsplatz der Welt.“ Hoteldirektor Paul Schwaiger begrüßte seine Gäste mit besonderem Stolz. Verständlich, wird das Triforêt in Hinterstoder jetzt schon als neuer „Winter-Treff“ in Oberösterreich gesehen. „Unser nächster Skiurlaub ist schon gebucht“, lachte Schauspielerin Lilian Klebow. „Und Lizz Görgl wird für unsere Kinder als private Skilehrerin gebucht“, so Ehemann und Kollege Erich Altenkopf. Obwohl das locker Klebow selbst übernehmen könnte: „Mein Papa war Skilehrer. Als Kind hat er mich bei Nebel auf eine schwarze Piste geschickt.“ Das Trauma war schnell vergessen.