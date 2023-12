Ländle-Duo geht in Norwegen auf die Schanze

Die Dornbirner Ulrich Wohlgenannt und André Fussenegger sind an diesem Wochenende hoch im Norden unterwegs, die zwei ÖSV-Adler sind beim FIS-Cup in Notodden (Nor) am Start. Dort will das Duo auf die Leistung von vergangener Woche in Kandersteg (Sz) aufbauen.