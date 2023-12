Datenschutz-NGO noyb reicht Beschwerde gegen X ein

X sammele sensible Daten wie politische Ansichten und religiöse Überzeugungen, indem es Klicks, Likes und Antworten auf Postings auf der eigenen Plattform überwache, teilte noyb mit. Im September 2023 habe die EU-Kommission genau diese Informationen genutzt, um für die höchst umstrittene Chatkontrolle-Verordnung zu werben. Die fragliche Werbekampagne richtete sich demnach an Personen, die nicht an Stichwörtern wie Brexit, Nigel Farrage oder Giorgia Meloni interessiert waren.