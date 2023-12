Schülerin nach Messerdrohung eingewiesen

Handy abgenommen

Anschließend habe das Mädchen ein Messer mit einer 17 Zentimeter langen Klinge aus der Schultasche gezogen. Die Lehrerin habe ihre Klasse nach draußen geschickt und mit dem Kind ebenfalls den Klassenraum verlassen. Zwei Männer sollen die Zwölfjährige dann überwältigt haben. Laut einer Zeugenaussage war die junge Französin verärgert, weil ihr die Lehrerin in der Vorwoche das Handy abgenommen hatte. Sie ist in Marseille geboren, ihre Eltern stammen aus der Mongolei und haben Bleiberecht in Frankreich.