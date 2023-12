Mord an Lehrer Paty: Schüler in Paris verurteilt

Für ihre Verwicklung in den Mord an Samuel Paty in Frankreich sind sechs Schüler verurteilt worden. Sie waren an dem dramatischen Vorlauf, der vor drei Jahren zu der islamistisch motivierten Terrortat geführt hatte, beteiligt. Vor drei Jahren hatte ein 18-Jähriger den Geschichtslehrer in einem Pariser Vorort getötet und dann enthauptet.