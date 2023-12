Wiener Firmen fordern schnelleren Breitbandausbau

Schnellere Verfahren

Auch eine Beschleunigung von Verfahren wird urgiert. Denn um Breitband in Wien auszubauen, brauche es zahlreiche Genehmigungen, berichtete Heimhilcher. Hier wäre es seiner Ansicht nach sinnvoll, die Verfahren zusammenzuführen und zu vereinfachen. Auch alternative Verlegemethoden sollten forciert werden, fordert die Wirtschaftskammer. In Wien werde etwa weiter auf Tiefbau gesetzt. Das weniger aufwendige Auffräsen schmaler Schlitze im Beton („Trenching“) sei in anderen Bundesländern üblich, entspreche in Wien jedoch nicht den Richtlinien. Auch finanzielle Anreize für Hauseigentümer zum Austausch alter Leitungen im Haus werden vorgeschlagen.