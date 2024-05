FPÖ gewinnt Kampf um „gekaperte“ Internetadressen

Vilimsky geißelt „rote Giftküche“

„Hier handelt es sich um die erste große gerichtliche Schlappe für die SPÖ in diesem EU-Wahlkampf“, so dazu FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky in einer schriftlichen Stellungnahme. „Es war klar, dass dieser billige Domain-Raub nicht durchgehen wird. Schieder und Co. sollen ihre rote Giftküche schließen und auf das sachpolitische Parkett zurückkehren.“