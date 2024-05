Kriminelle sollen Strafe im Ausland absitzen

Bilaterales Abkommen als Rechtsgrundlage

Die Rechtsgrundlage bildet ein Abkommen zwischen Dänemark und Kosovo, das bereits von dänischer Seite ratifiziert wurde, aber noch nicht vom kosovarischen Parlament. Das Personal vor Ort soll sowohl aus Dänemark als auch aus dem Kosovo kommen. Die Kooperation soll nicht nur die überfüllten Gefängnisse in Dänemark entlasten, sondern auch ein Signal an ausländische Straftäter sein, da Personen ihre Haft in einem Drittstaat absitzen und danach von dort in ihre Heimatländer rückgeführt werden sollen. Laut dänischen Berechnungen soll diese Kooperation auch kostengünstiger als die Errichtung eines neuen Gefängnisses auf dänischem Territorium sein.