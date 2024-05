Stealthing: „Mein Nein wurde einfach ignoriert“

Was geht in einem vor, während des Aktes das Kondom zu entfernen? Das Phänomen „Stealthing“, also das absichtliche Abnehmen des Kondoms beim Sex, zählt zu den sexuellen Übergriffen und ist in Österreich strafbar. Wie traumatisch dieses Erlebnis ist und was in einem Täter vorgeht, erzählen zwei „Krone“-Leser.