Finnland gegen Österreich – ab 16.20 Uhr LIVE

Was Österreich Dienstag in Prag bot, war ganz großes Kino und historisch: Nie zuvor bei einem Herren-Turnier – ob WM, Olympia oder Junioren-WM, in Summe knapp 7000 Spiele - gelang es einem Team, in einem Drittel fünf Tore aufzuholen. Das Team vom Roger Bader schaffte dies just gegen Rekord-Weltmeister Kanada, machte aus dem 1:6 ein 6:6, verlor dann in der Overtime.