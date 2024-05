Fico schuld an Attentat? Kritik an ORF und ÖVP

Wirbel im Nationalrat rund um Zwischenrufe während einer Rede von Hafenecker: Der FPÖ-Politiker kritisierte in einer Debatte zum ORF-Bericht 2023, wie der Sender in der „ZiB 2“ über das Attentat auf Fico berichtet habe. Dieser habe suggeriert, wenn der Politiker keine solche Rhetorik an den Tag gelegt hätte, dann wäre dieses Attentat nicht passiert, erklärte Hafenecker den „Sukkus des Berichtes“ aus seiner Sicht.