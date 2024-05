Ex-FPÖ-Mann Gudenus beleidigt Van der Bellen übel

Immer wieder Gudenus ...

Um Gudenus selbst gab es zuletzt Mitte April Aufregung: Neue Chats belegen, dass er schon rund einen Monat nach der berühmt-berüchtigten Nacht in Ibiza gewusst haben soll, dass die „schorfe Russin“ eigentlich und wohl auch tatsächlich einen lettischen Pass gehabt haben soll. Der Ibiza-Skandal wurde bekanntlich dennoch erst mehr als eineinhalb Jahre später öffentlich. Auch in der Spionage-Affäre rund um Egisto Ott tauchte unlängst der Name Johann Gudenus auf.