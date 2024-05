Kartnig: „Sturm siegt! Und Stadion muss nach Graz“

„Krone“: Herr Präsident, Sturm hat beim LASK einen Titel-Matchball ausgelassen. Verwerten sie am Sonntag gegen Klagenfurt den zweiten?

Hannes Kartnig: Ganz sicher. In Linz war am Ende viel Pech (Anm. beim Lattenkopfball) dabei. Sie haben die viel besseren Spieler als Klagenfurt. Die Sperre von Kiteishvili tut weh, aber es ist eine homogene Truppe. Die hat Christian Ilzer gut eingestellt. Die Frage ist nur, wie viel Salzburg den Kärntnern zahlt (lacht).