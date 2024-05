Der nächste Akt: Das grüne Drama nimmt kein Ende

Was ist privat, was ist Politik?

Die Debatte über die Moral einer jungen Politikerin zieht so weite Kreise, dass auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Vorwürfe kommentierte. „Wer als junger Mensch mache keine Fehler, sollte sie überhaupt einen gemacht haben“, meinte er am Dienstag in einem Ö1-Interview. Er habe jedenfalls „sicher welche gemacht“. Verzichten könnte Van der Bellen darauf, das Privatleben in Wahlkämpfe hineinzuziehen: „Politik ist das eine, und Privatleben ist das andere.“