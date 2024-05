Juve-Coach Allegri droht: „Werde dich schlagen!“

„Weiß, wo ich auf dich warten werde“

Vaciago behauptete nach der Partie jedenfalls: „Nach dem Spiel hat Allegri zu mir gesagt: ‘Du bist ein beschissener Direktor, Schreib‘ die Wahrheit in deiner Zeitung, und nicht, was der Verein dir erzählt. Pass auf, ich weiß, wo ich dich erwische. Ich weiß, wo ich auf dich warten werde. Ich werde kommen und dir beide Ohren abreißen. Ich werde kommen und dir ins Gesicht schlagen. Schreib‘ die Wahrheit in deiner Zeitung.‘“