UBSC lässt Graz strahlen – doch Klub muss wandern!

In der Halle des Gegners?

Wobei sogar angedacht ist, dass UBSC das dritte Spiel in Oberwart, in der Halle des Gegners (!), absolviert. „Wo sollen wir sonst spielen?“, so Fuchs, der sich einen erneuten Gang nach Graz-Eggenberg erspart, da es zuletzt dort Probleme mit der Korbanlage und daraufhin mit der Liga gab. „Und in Fürstenfeld haben die TV-Partner Bedenken geäußert.“ Der Heimvorteil scheint jedenfalls dahin. Zumal auch bei einem eventuellen fünften Spiel im Sportpark (30. 5.) Terminkollisionen drohen.